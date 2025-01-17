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ABD Türkiye gerçeğini gördü! Nuh Albayrak: Bizsiz yol yürüyemeyecekler

24 TV'de yayınlanan “Analiz Sentez” programında konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Nuh Albayrak, Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım metnindeki Türkiye ifadelerinin kaldırmasına ilişkin karar hakkında “ABD'nin özellikle Orta Doğu'da Türkiye'nin ne dediğini dikkate almadan yol yürüyemeyeceğini gördüğünü düşünüyorum. . Artık ‘ABD ne dersek yapacak' diyemem ama ABD'nin Türkiye'nin ne dediğini dikkate almadan bir politika izleyemeyeceğini düşünmüyorum” dedi.

Star Gazetesi17 Ocak 2025 Cuma 10:41 - Güncelleme:
ABD Türkiye gerçeğini gördü! Nuh Albayrak: Bizsiz yol yürüyemeyecekler
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24 TV'de Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla ekranlara gelen "Analiz Sentez" programında konuşan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni (GYY) Nuh Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, Türkiye'ye 2019 yılındaki Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yaptırım öngören ABD başkanlık kararnamesini Suriye'deki güncel duruma göre revize eden ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni başkanlık kararnamesiyle önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadelerini çıkardığı karar hakkında açıklamada bulundu.

Joe Biden'ın görevi devretmesine kısa bir süre kala Türkiye'ye yönelik kararını değerlendiren Star Gazetesi GYY Nuh Albayrak, "Ankara ile ABD arasında yeni bir dönem başladı son gelişmeden sonra. Tabi Amerika'yı biz artık iyi tanıdık, son yıllardaki tutumundan dolayı. ABD'nin bunu Türkiye'ye bir güzellik olsun diye yaptığını düşünmüyorum. Türkiye son yıllarda bilhassa Suriye'deki gelişmelerden sonra, Amerika'nın bu bölgede ne yapacaksa Türkiyesiz yapamayacağını anladığını düşünüyorum. Ve Amerika'da Trump'ın gelmesiyle politikanın daha da güçleneceğini düşünüyorum. (Trump) Daha sonuç odaklı, daha radikal, daha tabiri caiz ise tüccarca bakıyor ilişkilere diyelim. ABD'nin özellikle Orta Doğu'da Türkiye'nin ne dediğini dikkate almadan yol yürüyemeyeceğini gördüğünü düşünüyorum." dedi.

Türkiye'ni savunma sanayisindeki gelişimi ve ABD'nin bunun karşısındaki tutumuna dikkat çeken Nuh Albayrak, "Sonra ikincisi malumunuz F-35 ile ilgilide ve diğer F-16 ile de taleplerimiz doğrultusunda da gelişmeler oldu. Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği nokta, artık son dönemdeki KAAN'ın uçuşu vs. sonrası yok sayamayacakları noktaya geldi. Artık 'ABD ne dersek yapacak' diyemem ama ABD'nin Türkiye'nin ne dediğini dikkate almadan bir politika izleyemeyeceğini düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ile Türkiye ilişkilerine değinen Albayrak, "Aslında en büyük sınamalardan biri de terör örgütü PYD meselesi olacak. Daha dün Trump'ın yeni dönemdeki dışişleri bakanı malumunuz yine, komisyondaki röportajda bildiğimiz şeyleri tekrarladı. Konuşma terör örgütü YPG'ye desteğin devam edeceği şeklindeydi. Ama Trump'ın ekibi ne kadar bildiğimiz ekip ise de, bundan sonraki dönemde, Trump'ın açıklamaları da bunu gösteriyor. Türkiye ile biraz daha seviyeli işbirliğine yürüyeceğini düşünüyorum. " şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

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