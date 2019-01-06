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Bolton: Türkiye’nin ABD ile koordinasyon olmadan Suriye’de operasyon düzenlemesini istemiyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’nin güvenliğini garanti etmeden ve ABD ile tam koordinasyon olmadan Suriye’de askeri operasyon düzenlemesini istemediklerini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD’nin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin Suriye’den askerlerini çekmesinin, DEAŞ kalıntılarının tamamen temizlenmesine ve Türkiye’nin, ABD’nin Suriye’deki müttefiki olan terör örgütü PKK/YPG’nin güvenliğine dair garanti vermesine bağlı olduğunu söyledi.
 
Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail’i ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolton, ABD’nin Suriye’den birliklerini çekmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Türkiye’nin ABD ile tam koordinasyon olmadan Suriye’de askeri operasyon düzenlemesini istemediklerini belirten Bolton, Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesi için bir zaman çizelgesi bulunmadığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın tamamen ortadan kaldırılmasını istediğini belirtti.
 
John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey ile birlikte İsrail’in ardından 7-8 Ocak tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

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