İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aralarında Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan'ın da bulunduğu Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından gerçekleştirilen bir programda gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında Bakan Çiftçi, "Hemen komşu ülkelerimizde yaşanan İran–ABD–İsrail gerilimi ve savaş ihtimaline ilişkin Türkiye'de de güvenlik ve göç başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın savaşın başlaması ihtimali üzerine hafta sonu ilgili tüm kurumların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Çiftçi, toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin katıldığını aktardı. Toplantıda savaşın Türkiye açısından oluşturabileceği muhtemel etkiler ve özellikle göç hareketliliği ihtimali masaya yatırıldığı ifade edildi.

"SINIR KAPILARINDA OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK YOK"

İçişleri Bakanlığı, İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle istişare halinde sınır kapılarındaki durumu yakından ederken, paylaşılan verilere göre son günlerde Türkiye'ye giriş ve çıkış sayılarının birbirine yakın seviyelerde seyrettiği aktarıldı.

Bu kapsamda, 3 Mart'ta Türkiye'ye giriş 2032, çıkış 1966, 2 Mart'ta giriş 1754, çıkış 1938, 1 Mart'ta ise giriş 1224, çıkış ise 1591 olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, sınır kapılarında olağanüstü bir yoğunluk yaşanmadığını dile getirdi.

İRAN VATANDAŞLARININ ÇIKIŞINI SINIRLANDIRDI

İran'ın aldığı karar doğrultusunda şu anda kendi vatandaşlarının ülke dışına çıkışına izin verilmediği, ancak Türkiye vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışına izin verildiği ifade edildi.

90 BİN KİŞİLİK HAZIRLIK

Savaş ile birlikte olası bir göç hareketine karşı Türkiye'de ilk etapta 90 bin kişiyi barındırabilecek kapasitede hazırlık yapıldığı, bu hazırlıkların ise çadır kentler ve farklı bölgelerde kurulabilecek geçici barınma alanlarını kapsadığı vurgulandı.

Yetkililer, şu an için sınırda endişe verici bir durum bulunmadığını, ancak devletin tüm kurumlarının olası gelişmelere karşı hazır durumda olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ BAKANI: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İRAN'DAKİ SAVAŞTAN ETKİLENMEYECEK

İran'daki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkilerine de değinen Bakan Çiftçi, İran'da yaşanan savaşın Türkiye'de yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğinin önemli bir başlık olduğunu belirterek sürecin devlet politikası olarak kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

İçişleri Bakanı, geçen yıldan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katkılarıyla yürütülen sürecin önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

Sürecin herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasının temenni edildiğini belirten Bakan, "Bu süreç bir devlet politikası olarak yürütülüyor. İnşallah herhangi bir yol kazasına uğramadan başarıyla tamamlanır. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize düşeni titizlikle yerine getiriyoruz" dedi.

DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞME

İçişleri Bakanı, sabah saatlerinde DEM heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek heyetin hem hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu hem de sürece ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

"TÜRKİYE KENDİ SORUNUNU KENDİSİ ÇÖZÜYOR"

Bakan, dünyada benzer süreçlerin yaşandığını hatırlatarak İngiltere'de IRA, İspanya'da ETA ve bazı Asya ülkelerinde yürütülen çözüm süreçlerine dikkat çekti. Türkiye'nin ise bu süreci dış destek almadan kendi imkânlarıyla yürüttüğünü vurgulayan Bakan Çiftçi, "Diğer ülkelerde bu tür süreçlerde dış destekler vardı. Biz ise kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Türkiye bu 50 yıllık prangadan kurtulacak" değerlendirmesinde bulundu.

"ANNELER ARTIK AĞLAMASIN"

Terörle mücadelede yıllarca ağır bedeller ödendiğini belirten İçişleri Bakanı, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Çiftçi, "Bu süreç başarıya ulaşsın ki anneler artık ağlamasın. Ülkemizin enerjisini daha olumlu alanlara yönlendirebilelim" ifadelerini kullandı.

ÇETELERE KARŞI KARARLI MÜCADELE

İçişleri Bakanı, konuşmasında çeteler ve organize suç örgütleriyle mücadeleye de değindi. Göreve geldiği günden bu yana bu konunun öncelikleri arasında olduğunu belirten Bakan Çiftçi, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin istihbarat desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Çiftçi, "İnsanımızın huzurunu bozan, canına ve malına kasteden çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede varsa üzerine gideceğiz" dedi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DE ÖNCELİKLİ

Bakan ayrıca uyuşturucuyla mücadele konusunun da İçişleri Bakanlığı'nın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı.