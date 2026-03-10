İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları! TBMM'de kapalı oturum sona erdi

TBMM Genel Kurulunda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

AA10 Mart 2026 Salı 19:37 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Genel Kurulda, Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

