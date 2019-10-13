Amerikan televizyonu CNN International’ın haberine göre terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanlarından Şahin Cilo, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekatının ardından ABD’li bir diplomatla görüştü, “Bizi yüz üstü bıraktınız” dedi.

İddiaya göre bu konuşma perşembe günü bir araya gelen terör elebaşılarından Şahin Cilo ile ABD’nin DEAŞ’la Mücadelede Özel Temsilcisi Yardımcısı William Roebuck arasında geçti. CNN’in iddiasına göre Kobani, ABD’li yetkiliye “Bizi sattınız. Bu ahlaksızlık” dedi.

ABD’Yİ RUSYA’YLA TEHDİT ETMİŞ

ABD’nin koltuklarının altındayken sözde ‘kahramanlık’ hikayeleri yazan terörist Cilo, panik halinde ABD’yi tehdit etmiş.

Terörist elebaşı ayrıca Roebuck’a, “Basına gitmemek, Amerika’nın bizi terk ettiğini söylememek, hava sahamızı devralmaları için Rusya’ya ve rejime ait uçakları çağırmamak için iki gündür kendimi zor tutuyorum” demiş. İddiaya göre Şahin Cilo kod adlı terörist ABD’yi “Rusları içeri alırız” diye tehdit etmiş.

CNN’in haberinde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’in terör örgütü için “Onları bu noktada aşırı tepki göstermemeleri konusunda teşvik ediyoruz ve bazı diplomatik çözümlere izin vermek için yatıştırmaya çalışıyoruz” dediği öne sürüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ PANİKTE! KARAYILAN TUTUŞTU

Öte yandan DHA’nın haberine göre TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi, terör örgütünü köşeye sıkıştırırken, terörist elebaşı Murat Karayılan, koalisyon ülkelerine "Hava sahasını kapatın" çağrısı yaptı.