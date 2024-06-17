ABD, vurulan geminin mürettebatını kurtardı

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dwight D. Eisenhower'da görevli denizciler, 15 Haziran'da Kızıldeniz'de İran destekli Husiler tarafından saldırıya uğrayan bir ticari geminin mürettebatını havadan taşıdı.

Liberya bandıralı, Yunanistan'a ait dökme yük gemisi M/V Tutor, 12 Haziran'da güney Kızıldeniz'in uluslararası sularında seyrederken İran destekli bir Husi insansız deniz aracı tarafından vuruldu. Saldırı geminin makine dairesinde ciddi su baskınına ve hasara yol açtı. Bir sivil denizci halen kayıptır. Helikopter Deniz Taarruz Filosu (HSM) 74'ten bir helikopter, Tutor'dan 24 sivil denizciyi havayoluyla Ticonderoga sınıfı güdümlü füze kruvazörü USS Philippine Sea'ye taşıdı. Oradan da Helikopter Deniz Savaş Filosu (HSC) 7'nin helikopterleri, grubu USS Dwight D. Eisenhower'a taşıdı. Denizciler uçak gemisinde tıbbi kontrolden geçirildikten sonra daha sonraki bakım için karaya götürüldü" denildi.