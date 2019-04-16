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ABD yargısı 800 bin dolarlık FETÖ turuyla ilgili soruşturma başlattı

ABD yargısı, FETÖ’nün kongre üyeleri ve senatörlere 2008’den bu yana yaptırdığı 800 bin dolarlık 200 geziyle ilgili soruşturma başlattı.

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FETÖ’nün senatörlere ve kongre üyelerine yaptırdığı 800 bin dolarlık 200 gezi, ABD yargısı tarafından mercek altına alındı. Senatörlerin kanunları ihlal ettiğine karar veren başsavcılık soruşturma başlattı.
 
Akşam'ın haberine göre, FETÖ’nün Boğaziçi Atlantik Dostluk ve İşbirliği Kültür Derneği tarafından düzenlenen Türkiye gezileri Amerikan Kongresi Etik Komisyonu’nun dikkatini çekti. ABD Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı’na kongre etik kurulunca yazılan raporda bu gezilerin kanunları ihlal anlamına geldiğini, ‘kongre üyelerinin yabancı ülkelerin etkisi altında kalamayacağı’ maddesini deldiğini vurguladı, ABD Yüksek Mahkemesi savcılığı soruşturma başlattı.  
 
IRS ONAYLI KURULUŞ DEĞİLLER  
 
FETÖ üyeleri kendilerini kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak tanıttı. İncelemede kuruluşun IRS onaylı yardım kuruluşu olarak görünmediği anlaşıldı. Politikacılar ve personel de Türkiye gezilerinin finansörünün FETÖ olduğunu itiraf etti. 
 
 
ABD Kongre üyesi Senatör Jennifer Wood’a FETÖ’cü Pacifica Enstitüsü'nün verdiği resmi belge. 
 
 
Senatör Bob Filner’a Pacifica Enstitüsü tarafından Türkiye seyahati hakkındaki resmi kongre belgesi. 
 
 
Senatör Mike Honda’ya, Pacifica Enstitüsü tarafından verilen Türkiye seyahati için resmi kongre belgesi. 
 
SİYASETÇİLERE VERİLEN PARALAR DA DOSYADA 
 
USA Today gazetesi gibi Amerikan basınının önde gelen yayın organları da FETÖ’nün gezilerini gündemine taşıdı. Habere göre FETÖ dernekleri bu geziler için Etik Komisyonu’na başvurarak yanlış bilgilerle belgeleri doldurdu. FETÖ derneğinin gezi masrafları için aracı kurumları göstermelerine karşın el altından tüm masrafları da karşıladıkları iddia edildi. FETÖ hakkındaki suçlamalar arasında örgütün ABD’deki iki büyük derneği olan Avrasyalılar ve Amerikalılar Turkuaz Konseyi (TCAE) ve Azerbaycan’ın Arkadaşları Meclisi’nin (AFAZ) gezilere katılan Kongre üyelerine bağışlarda bulunduğu da yer alıyor.  

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

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