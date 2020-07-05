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ABD Yeşil Bölge'de patriotları test etiğini iddia etmişti! O görüntüler dikkat çekti

Irak'ta ABD Büyükelçiliği ile diğer bazı yabancı misyon temsilciliklerinin ve hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi. ABD, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'de kurduğu Patriot hava savunma sistemlerini test ettiğini iddia etmişti. Paylaşılan görüntülerde dikkat çeken ayrıntılar gözlendi.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 11:20 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 11:51
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Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Bağdat'ta Ali Salih bölgesinden Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesi atıldı. Füze bir eve isabet ederken, saldırıda bir çocuk yaralandı.

Irak güvenlik güçlerinin Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'nü hedef alan füze saldırısını ise önleyerek, füze ile rampasını ele geçirdiği bildirildi.

Dün ABD Büyükelçiliğinin füze saldırılarına karşı "hava savunma tatbikatı" gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Tatbikat sırasında kaydedildiği öne sürülen görüntüler de sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntülerde, Yeşil Bölge civarındaki bazı araçlarda oluşmuş hasar dikkati çekti.

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