ABD yine sözünde durmadı! Ankara not ediyor: B ve C planları elde ABD, Münbiç’in ardından Fırat’ın doğusunda da sözünde durmadı. Terör örgütü işgal ettiği Suriye topraklarında varlığını aynen koruyor. Üstelik TSK ile müşterek askeri devriyeye çıkan Amerikan ordusu, PKK’ya yüzlerce TIR cephane göndermeye devam ediyor. Süreç, Irak’ta PKK’nın palazlandığı Çekiç Güç’ün Suriye’de de sahnelenmek istendiğini gözler önüne serdi. Elde şimdi B ve C planları var.