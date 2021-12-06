İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8127
  • EURO
    15,6142
  • ALTIN
    789.849
  • BIST100
    1918.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'de hayatını kaybeden astsubay, Balıkesir'de toprağa verildi
Güncel

ABD'de hayatını kaybeden astsubay, Balıkesir'de toprağa verildi

Eğitim için 6 ay önce gittiği ABD'deki evinde ölü bulunan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Onur Özsoy (26), memleketi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

DHA6 Aralık 2021 Pazartesi 15:30 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 15:31
ABONE OL

Muğla Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda hava trafik kontrolörü olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Onur Özsoy, 6 ay önce eğitim için gittiği ABD'de, arkadaşları tarafından kaldığı evde ölü bulundu. Özsoy'un cenazesi, dün İzmir Çiğli Hava Üssü'ne, bugün ise Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'ne getirildi. Özsoy için öğle vakti Altınova Orta Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene baba Raif Özsoy, anne Sülbiye Özsoy ve yakınlarının yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve askeri erkan katıldı. Onur Özsoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Türk ve ABD güvenlik güçlerinin Onur Özsoy'un ölümü ile ilgili başlattığı soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.