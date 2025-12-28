İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2025 Pazar / 9 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'de ilginç kaza... İki helikopter havada çarpıştı
Güncel

ABD'de ilginç kaza... İki helikopter havada çarpıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpışmasının ardından düştü.

IHA28 Aralık 2025 Pazar 22:23 - Güncelleme:
ABD'de ilginç kaza... İki helikopter havada çarpıştı
ABONE OL

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Kazanın ardından helikopterler düşerken, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterlerde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmezken, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Hammonton Havaalanı yakınında meydana gelen kazanın görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü ifade ederken, diğer helikopterin için alevler içinde kaldığını aktardı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.