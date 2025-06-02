ABD'de İsrail yanlısı gruba saldırı: 8 yaralı

ABD basınında yer alan haberlere göre, 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman, Colorado eyaletinin Boulder kentinde Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden göstericilere saldırdı.

Molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle düzenlenen saldırıda, yaşları 52 ile 88 arasında değişen 8 kişi yaralandı. Polis, saldırgan Mohamed Sabry Soliman'ı gözaltına aldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "hedefli bir şiddet eylemi" olarak nitelendirerek Soliman'ı "nefret suçu" ile suçladı.

Soliman'ın eyalet yasalarına göre ayrıca ikinci dereceden cinayete teşebbüs, saldırı ve yaralama suçları ile de suçlanabileceği kaydedildi.

Mısır vatandaşı olan ve ABD'ye 2022'de vize ile giriş yapan Soliman'ın vizesinin Şubat 2023'te bittiği ve ABD'ye iltica başvurusunda bulunarak ülkede yaşamaya devam ettiği bildirildi.

ABD'nin Başkenti Washington DC'de 22 Mayıs'ta yapılan bir saldırıda da İsrail'in Washington Büyükelçiliğinden iki çalışan, Ulusal Yahudi Müzesi çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

TRUMP: SALDIRI TOLERE EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaletinde Yahudi bir grubun düzenlediği yürüyüşe yönelik saldırı için "tolere edilemez" mesajı verdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Colorado'nun Boulder kentinde dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Dün Colorado eyaletinin Boulder kentinde meydana gelen korkunç saldırı ABD'de tolere edilemez. Terör eylemleri, yasaların izin verdiği en ağır cezalarla yargılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, bu tür saldırıların azaltılması için daha sıkı bir sınır güvenliği politikası izlediklerini kaydederek, Joe Biden yönetiminin sınır politikalarını eleştirdi.

Boulder kentindeki Yahudi bir grubun dün düzenlediği yürüyüş esnasında molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıda 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Polis, Mohamed Sabry Soliman adlı şüpheliyi gözaltına almıştı. Soliman'ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.