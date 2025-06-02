İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2025 Pazartesi / 6 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2096
  • EURO
    44,9165
  • ALTIN
    4259.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

ABD'de İsrail yanlısı gruba saldırı: 8 yaralı

ABD'nin Colorado eyaletinde, İsrail yanlısı Yahudi bir grubun düzenlediği yürüyüşe bir kişinin molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldırması sonucu en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA2 Haziran 2025 Pazartesi 21:46 - Güncelleme:
ABD'de İsrail yanlısı gruba saldırı: 8 yaralı
ABONE OL

ABD basınında yer alan haberlere göre, 45 yaşındaki Mohamed Sabry Soliman, Colorado eyaletinin Boulder kentinde Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden göstericilere saldırdı.

Molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle düzenlenen saldırıda, yaşları 52 ile 88 arasında değişen 8 kişi yaralandı. Polis, saldırgan Mohamed Sabry Soliman'ı gözaltına aldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "hedefli bir şiddet eylemi" olarak nitelendirerek Soliman'ı "nefret suçu" ile suçladı.

Soliman'ın eyalet yasalarına göre ayrıca ikinci dereceden cinayete teşebbüs, saldırı ve yaralama suçları ile de suçlanabileceği kaydedildi.

Mısır vatandaşı olan ve ABD'ye 2022'de vize ile giriş yapan Soliman'ın vizesinin Şubat 2023'te bittiği ve ABD'ye iltica başvurusunda bulunarak ülkede yaşamaya devam ettiği bildirildi.

ABD'nin Başkenti Washington DC'de 22 Mayıs'ta yapılan bir saldırıda da İsrail'in Washington Büyükelçiliğinden iki çalışan, Ulusal Yahudi Müzesi çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

TRUMP: SALDIRI TOLERE EDİLEMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyaletinde Yahudi bir grubun düzenlediği yürüyüşe yönelik saldırı için "tolere edilemez" mesajı verdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından, Colorado'nun Boulder kentinde dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Dün Colorado eyaletinin Boulder kentinde meydana gelen korkunç saldırı ABD'de tolere edilemez. Terör eylemleri, yasaların izin verdiği en ağır cezalarla yargılanacaktır." ifadelerini kullandı.

Trump, bu tür saldırıların azaltılması için daha sıkı bir sınır güvenliği politikası izlediklerini kaydederek, Joe Biden yönetiminin sınır politikalarını eleştirdi.

Boulder kentindeki Yahudi bir grubun dün düzenlediği yürüyüş esnasında molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıda 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Polis, Mohamed Sabry Soliman adlı şüpheliyi gözaltına almıştı. Soliman'ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.