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Güncel

ABD'de 47 yaşındaki adamı öldüren polis görevden alındı

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Columbus kentinde bir siyahiyi öldüren polis memuru işten atıldı.

AA29 Aralık 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 11:02
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Columbus Kamu Güvenliği Direktörü Ned Pettus, 21 Aralık'ta 47 yaşındaki siyahi Andre Maurice Hill'in polis tarafından öldürülmesi olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Pettus, Hill'i öldüren polis memuru Adam Coy'un ağır düzeyde görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal nedeniyle işine son verildiğini duyurdu.

Hill'e ilk yardım yapılmasında da geç kalındığına işaret eden Pettus, "Hill'in vurulması, toplumumuz ve polis teşkilatımızın yanı sıra onu seven herkes için bir trajedidir." dedi.

Pettus, Coy'un eylemlerinin polislik yeminine ve Columbus polis teşkilatı standartlarına uymadığını sözlerine ekledi.

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Coy geçen hafta açığa alınmış, olay yerindeki diğer memurlar hakkında idari soruşturma açılmıştı.

Bir evin garajında bulunan Hill, ihbar üzerine gelen polis tarafından vurulmuş ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Polis kamerasına göre, polisin olay yerine geldiği sırada Hill'in elindeki cep telefonuyla memurlara doğru yürüdüğü görülmüştü.

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