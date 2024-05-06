İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2024 Pazartesi / 28 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2842
  • EURO
    34,7996
  • ALTIN
    2408.75
  • BIST100
    10255
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ABD'de ölen Türk sosyal medya fenomeninin mezarı açıldı
Güncel

ABD'de ölen Türk sosyal medya fenomeninin mezarı açıldı

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ABD'de hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, Adana'daki mezarı otopsi için açılarak, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

AA6 Mayıs 2024 Pazartesi 12:38 - Güncelleme:
ABD'de ölen Türk sosyal medya fenomeninin mezarı açıldı
ABONE OL

Taktaş'ın merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'ndaki kabrinin açılması sırasında savcı, polis, ailenin avukatı ve bir aile üyesi hazır bulundu.

Belediye görevlilerince açılan mezardan çıkarılan Taktaş'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, burada gazetecilere, soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirildiğini, otopsi işlemlerine bugün başlanılacağını söyledi.

Otopsi raporunun çıkmasını bekleyeceklerini ifade eden Öksüz, süreci yakından izlediklerini kaydetti.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD'de 3 Nisan'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Yağmur Taktaş'ın cenazesi 20 Nisan'da Adana'da toprağa verilmişti. Ailenin ve avukatlarının talebi üzerine, Taktaş'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için 6 Mayıs'ta fethi kabir işlemi yapılacağı bildirilmişti.

Taktaş'ın ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Yağmur'un vefat ettiği vakitte şüpheli şahsın (ABD'li erkek arkadaşı A.F.C'nin) yanında bulunduğuna ilişkin elimizde şu anda mevcut bir delil var. Bunu soruşturmaya bugün itibarıyla aksettireceğiz. Azmettirme ihtimallerinin olduğunu düşündüğümüzden, şüpheli şahsın ailesinden de tarafımız şikayetçi olmuş bulunmakta." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yağmur Taktaş
  • sosyal medya fenomeni
  • ABD cinayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.