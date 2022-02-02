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ABD'de özel sektör istihdamı ocakta beklenmedik düşüş gösterdi

ABD'de özel sektör istihdamı, ocak ayında 301 bin kişi azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

AA2 Şubat 2022 Çarşamba 17:15 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:15
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ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı ocak ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, ocak ayında 301 bin kişi azaldı.

Bu dönemde özel sektör istihdamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantıyla birlikte artan vakaların etkisiyle Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Beklenmedik düşüş yaşayan özel sektör istihdamının 207 bin artması öngörülüyordu.

İstihdam sayısı, küçük ölçekli işletmelerde 144 bin, orta ölçekli işletmelerde 59 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 98 bin kişilik azalış kaydetti.

İstihdam azalışının 274 bini hizmet, 27 bini ise üretim sektöründe gerçekleşti.

Yaklaşık 460 bin işveren ve 26 milyon çalışandan alınan bilgilerle hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, geçen yılın aralık ayına ait özel sektör istihdamındaki değişim de revize edildi. Daha önce aralıkta 807 bin kişi arttığı açıklanan özel sektör istihdamının 776 bin yükseldiği belirlendi.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının etkisiyle 2022'nin başında geri çekildiğini belirtti.

Sanayi sektörlerinin çoğunun iş kaybı yaşadığına işaret eden Richardson, eğlence ve konaklama sektörünün de 2021'in dördüncü çeyreğinde elde ettiği kazanımların ardından büyük bir gerileme yaşadığını, kayıplardan en çok küçük işletmelerin etkilendiğini kaydetti.

  • Moodys Analytics
  • özel sektör

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