ABD'de panik: Askeri operasyon olmadan Türkiye zafer kazabilir

Şam yetkilileriyle Moskova'da görüşen Türkiye'nin Suriye ile normalleşme adımlarını sürdürmesi ABD'yi telaşlandırdı. Bloomberg, Ankara'nın Şam ile yeni ortaklığının "Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü güçlendireceğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi üzerinde baskı oluşturacağını" yazdı.

Türkiye'nin 30 kilometre derinlikte güvenli bölge kurma adına teröristlerden geri çekilmesini, aksi takdirde askeri operasyon düğmesine basacağını yüksek sesle dile getirdiği ifade edilen analiz yazısında, "ABD'nin oradaki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerekiyor. Bugün bölge ülkeleri, giderek ABD'den bağımsız hareket ediyor." denildi.

YPG YORUMU: ASKERİ OPERASYON OLMADAN PÜSKÜRTÜLEBİLİR

Analizde "Esad ile siyasi bir anlaşma, Türkiye'nin askeri operasyon riskine girmeden YPG'ye karşı zafer kazanmasına yardımcı olabilir." ifadesi kullanıldı. Rus ve Türk birliklerinin yakında Suriye'nin kuzeyi ile sınır bölgelerinde ortak devriyeye başlamasının beklendiği de belirtilerek, "Suriye de gelecekte burada koordineli devriyelere başlayabilir." görüşü paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GELİŞMELERE GÖRE LİDERLER OLARAK GÖRÜŞECEĞİZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sayın Putin ile görüşmem oldu. Dışişleri Bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükuneti sağlamak, barışı egemen kılmak." demişti.