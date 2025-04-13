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Güncel

ABD'de polisin vurduğu otistik genç hayatını kaybetti

ABD'nin Idaho eyaletinde 5 Nisan'da polisin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki otistik genç Victor Perez, hastanede hayatını kaybetti.

AA13 Nisan 2025 Pazar 12:05 - Güncelleme:
ABD'de polisin vurduğu otistik genç hayatını kaybetti
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Pocatello kasabasında komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından üzerine ateş açılan serebral palsi hastası otistik gencin komaya girdiği, çok sayıda ameliyat geçirdiği ve bacağının ampute edildiği öğrenildi.

Perez, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAY

Perez'in evinin bahçesinde elindeki mutfak bıçağıyla yerde yuvarlandığı, annesinin gencin elinden bıçağı almaya çalıştığı görüntüler yayımlanmıştı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye gelen polis, bıçağı bırakması için yaptığı ikazlara uymayan Perez'e ateş açmıştı.

Bedenine 9 kurşun isabet eden Perez'in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

Polisin, elinde bıçak olan otistik genci ateş açarak ağır yaralaması tepkilere neden olmuştu.

  • Victor Perez
  • Otistik genç
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