ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Kongre'de düzenlenen resmi yemin töreninde Başkanlık yeminini ederek Kongre'de ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'dan görevi resmen devraldı.

ABD'DE 2'İNCİ TRUMP DÖNEMİ BAŞLADI

İbrahim Güneş'in moderatörlüğünde yayınlanan 'Masada Ne Var?' programına Türk-Alman Üni. Öğr. Üy. Dr. Ayhan Sarı konuk oldu. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sarı, "Trump'ın politikaları Türkiye'ye yarayacak" iddiasında bulundu.

"TRUMP'IN POLİTİKALARI TÜRKİYE'YE YARAYACAK"

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump yemin ederek resmen göreve başlayan Trump'ın politikalarına değinen Sarı, "Trump'ı çok iyi, ahlaklı ve etik kurallara sahip bir politikacı olarak görmüyorum. Ama Trump'ın bu politikalarının büyük ölçekte Türkiye'ye yarayacağını düşünüyorum." iddialarında bulundu.

2'inci Trump dönemi resmen başladı

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