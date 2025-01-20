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ABD'de tarihi geçiş: 'Trump'ın politikaları Türkiye lehine olacak' iddiası

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Kongre Binası'nda düzenlenen törende başkanlık yemini etti. Joe Biden'dan görevi devralan Trump, ilk icraatı olarak güney sınırında olağanüstü hal ilan edeceğini açıkladı. Ayrıca Trump, sınır güvenliğinin kendisi için bir numaralı öncelik olduğunu söyledi. Trump'ın açıkladığı politikaları 24 TV canlı yayınında değerlendirildi. Türkiye detayı dikkat çekti.

20 Ocak 2025 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
ABD'de tarihi geçiş: 'Trump'ın politikaları Türkiye lehine olacak' iddiası
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, başkent Washington'daki Kongre'de düzenlenen resmi yemin töreninde Başkanlık yeminini ederek Kongre'de ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'dan görevi resmen devraldı.

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İbrahim Güneş'in moderatörlüğünde yayınlanan 'Masada Ne Var?' programına Türk-Alman Üni. Öğr. Üy. Dr. Ayhan Sarı konuk oldu. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Sarı, "Trump'ın politikaları Türkiye'ye yarayacak" iddiasında bulundu.

"TRUMP'IN POLİTİKALARI TÜRKİYE'YE YARAYACAK"

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump yemin ederek resmen göreve başlayan Trump'ın politikalarına değinen Sarı, "Trump'ı çok iyi, ahlaklı ve etik kurallara sahip bir politikacı olarak görmüyorum. Ama Trump'ın bu politikalarının büyük ölçekte Türkiye'ye yarayacağını düşünüyorum." iddialarında bulundu.

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