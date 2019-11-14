ABD'de yaşayan Latin Amerikalı bir Müslüman Başkan Erdoğan'a böyle seslendi: I love you man
Başkan Erdoğan, ABD ziyareti esnasında ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından gittiği bir camide 'I love you man' (Seni seviyorum adamım) diyen bir ABD'li Müslümana 'Thank you. I love you too' (Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum) ifadeleriyle yanıt verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir camiye gitti.
Amerika'daki Türklerin gazetesi FORUM USA'in Genel Yayın Yönetmeni Bilal Kenasari, o anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Düzenlenen ziyaret sırasında, ABD'de yaşayan Latin Amerikalı bir Müslümanın Erdoğan'ın yanına giderek "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diye seslendiği ve birlikte selfie çekmek istediği görüldü.
Başkan Erdoğan da, kendisine "Seni seviyorum" diyen kişiyi "Thank you. I love you too" (Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum) diyerek yanıt verdi.
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