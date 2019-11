ABD'de yaşayan Latin Amerikalı bir Müslüman Başkan Erdoğan'a böyle seslendi: I love you man Başkan Erdoğan, ABD ziyareti esnasında ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin ardından gittiği bir camide 'I love you man' (Seni seviyorum adamım) diyen bir ABD'li Müslümana 'Thank you. I love you too' (Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum) ifadeleriyle yanıt verdi.