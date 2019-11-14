Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından bir camiye gitti.

Amerika'daki Türklerin gazetesi FORUM USA'in Genel Yayın Yönetmeni Bilal Kenasari, o anlara dair görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Düzenlenen ziyaret sırasında, ABD'de yaşayan Latin Amerikalı bir Müslümanın Erdoğan'ın yanına giderek "I love you man" (Seni seviyorum adamım) diye seslendiği ve birlikte selfie çekmek istediği görüldü.

Başkan Erdoğan da, kendisine "Seni seviyorum" diyen kişiyi "Thank you. I love you too" (Teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum) diyerek yanıt verdi.