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ABD'de 'Yılın Sağlık Görevlisi' seçilmişti... O kişi tutuklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinin Polk County Belediyesi'nde 2020'de 'Yılın Sağlık Görevlisi' seçilen Joshua Colon'un, Kovid-19 aşılarının çalınmasında payı olduğu ortaya çıktı.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 16:36 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:36
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Polk County Belediyesi'nde 2020'de "Yılın Sağlık Görevlisi" seçilen 31 yaşındaki Joshua Colon'un amirinin her biri 10 dozluk üç şişe Moderna aşısını çalmasını örtbas ettiği gerekçesiyle 25 Ocak'ta tutuklandı. Colon, evrakta sahtecilik yaptığını kabul ederek kefaletle serbest bırakıldı. Colon sahtecilik, dolandırıcılık ve görevini kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

AŞI FORMLARINDA TUTARSIZLIK

Yerel medyaya konuşan Polk County Şerifi Grady Judd yaptığı açıklamada, aşıların Colon'a 6 Ocak'ta, aşılanma sırasındaki ilk kişilere yapılması için teslim edildiğini söyledi. Vardiyasının sonunda doldurduğu aşı formlarında tutarsızlıklar tespit edildikten sonra soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Amerika’nın Wisconsin eyaletinde bir eczacı 500 dozdan fazla korona aşısını kasten etkisiz hale getirdiği şüphesiyle tutuklanmıştı.

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