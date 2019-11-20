Başkent Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerinde bulunan kiliseleri mesken tutan FETÖ’cü kurum ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanıyla herkesi kilisedeki etkinliklerine çağırıyor.

KİLİSİDE RAMAZAN İFTARI

FETÖ’nün ABD’deki okul yapılanmasının öncülerinden olan Pacific Institute, bir kilisede iftar vermişti. İftar davetlileri arasında Los Angeles FBI direktörü ile polisler de vardı. FBI’ın Kaliforniya’daki en tepe yöneticilerinden olan Stephen Woolery ile Los Angeles polis departmanında görevli emniyet müdürleri, FETÖ iftarında, FETÖ üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Ayrıca başkent Washington’da bulunan First Christian Kilisesi’nde de geçtiğimiz ramazan ayında FETÖ’cüler iftar yemeği düzenlemişti. Bu etkinlikte yine ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanıyla Kur’an-ı Kerim ve İncil okunmuştu. Yine aynı FETÖ kurumu Washington’daki St Albans Kilisesi’nde yine bir iftar programı düzenlediler ve panel gerçekleştirmişlerdi.