ABD'deki FETÖ vakfından 'kilise' oyunu: ’Dinler arası diyalog’ yalanıyla sızdılar
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ABD’nin başkenti Washington civarında bulunan kiliselere ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanıyla sızıp, ilişki ağını genişletmeye ve örgütün propagandasını yapmaya devam ediyor.
1999 yılında kurulan Rumi Forum ‘’dinler arası diyalog’’ yalanıyla ABD’deki kiliselere sızıyor.
“Dinler arası, kültürler arası diyalog” ile FETÖ lideri Fetullah Gülen düzenlenen etkinliklerde büyük övgüyle Fetullah’ı “scholar of extraordinary abilities”, (fevkalade yeteneklerle donanmış) bir kişi olarak tanımlıyor.
FETÖ’CÜLER MEVLANA’NIN İSMİNİ KULLANIYOR
Kiliselerde ise FETÖ’cülerin ABD’de hayatı ve sözleriyle tanınan Mevlana Celaleddin Rumi ismini kullanmaları dikkat çekiyor.
Başkent Washington’da Rumi Forum, New York’ta Cornell Mevlana Cemiyeti’nden (Cornell Rumi Society) ve Ohio’daki Cleveland Mevlana Vakfı’na (Rumi Foundation of Cleveland) kadar ülkenin farklı bir çok eyaletlerinde faaliyet gösteriyor.
KİLİSEDE ETKİNLİKLER DÜZENLİYOR
Başkent Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerinde bulunan kiliseleri mesken tutan FETÖ’cü kurum ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanıyla herkesi kilisedeki etkinliklerine çağırıyor.
KİLİSİDE RAMAZAN İFTARI
FETÖ’nün ABD’deki okul yapılanmasının öncülerinden olan Pacific Institute, bir kilisede iftar vermişti. İftar davetlileri arasında Los Angeles FBI direktörü ile polisler de vardı. FBI’ın Kaliforniya’daki en tepe yöneticilerinden olan Stephen Woolery ile Los Angeles polis departmanında görevli emniyet müdürleri, FETÖ iftarında, FETÖ üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmişti.
Ayrıca başkent Washington’da bulunan First Christian Kilisesi’nde de geçtiğimiz ramazan ayında FETÖ’cüler iftar yemeği düzenlemişti. Bu etkinlikte yine ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanıyla Kur’an-ı Kerim ve İncil okunmuştu. Yine aynı FETÖ kurumu Washington’daki St Albans Kilisesi’nde yine bir iftar programı düzenlediler ve panel gerçekleştirmişlerdi.
KİLİSİDE ARKADAŞLIK YEMEĞİ
FETÖ üyeleri kiliseyle ortak program düzenlemişti. Geçtiğimiz senelerde Rumi Forum’u destekleyen FETÖ’cüler Virginia eyaletinin Hampton Roads şehrindeki Freemason Street Baptist Kilisesi’yle birlikte ortak panel düzenlemişlerdi.
MEVLANA’NIN MESNEVİLERİNİ KİLİSEDE ANLATIYORLAR
FETÖ’cü kurum geleneksel olarak kiliselerde Mevlana’nın mesnevi ve sözlerini anlatıyor. Geçtiğimiz ay Sara Ellen Swatt isimli konuşmacı Başkent Washington yakınlarında bulunan Arlington First Presbyterian kilisesinde ağırlamıştı. Mevlana’nın ismini kullanan FETÖ’cüler farklı konusmacıları kiliselerde ağırlayarak ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanını kullanıyor.
FAİRFAX DİNLERARASI DOSTLUK YÜRÜYÜŞÜ
Geçtiğimiz Nisan ayında Fairfax United Methodist Kilisesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 7 kilisenin katıldığı etkinliğe FETÖ’nün Rumi Forum kurumundan kişiler katılarak bölgedeki kiliseleri ziyaret etmişti.
“DİNLERARASI DİYALOG” SÖYLEMİ
“Dinlerarası diyalog” söylemi altında her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen Rumi Forum, FETÖ’nün Washington’da siyaset ve iş dünyasının ileri gelenlerine ulaşmak için en fazla kullandığı yapıların başında geliyor.
Delaware, Kentucky, Maryland, North Carolina ve Virginia eyaletlerinde de şubeleri olan Rumi Forum, FETÖ’nün bir diğer yapısı olan Ortak Değerler İttifakı ile çalışmalar yapıyor.
KAÇAK FETÖ’CÜ EMRE ÇELİK DANIŞMA KURULU’NDA YER ALIYOR
Rumi Forum’un Danışma Kurulun’daki isimlerin hepsi Amerikalı ya da yabancı isimlerden oluşuyor.
Daha önce de Avustralya’nın Melbourne kentinde FETÖ ile bağlantılı kuruluşlarda önemli görevlerde bulunan Çelik, yaklaşık 8 yıl Washington’daki Rumi Forum’un başkanlığını yürüttü. Şimdi ise firari FETÖ’cü danışma kurulu üyesi arasında yer alıyor. FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in “onursal başkan”ı olduğu Rumi Forum, ABD’de 1999’da kuruldu.
FETÖ’NÜN ABD’DEKİ OKUL AĞI
Fetullahçı Terör Örgütü’nün, ABD’de 140 civarındaki sözleşmeli (charter) okulu yönettiği belirtiliyor.
Türkiye’de 15 Temmuz’daki darbe girişimini organize FETÖ 140 civarındaki sözleşmeli (charter) okul ile ABD’de en yaygın sözleşmeli okul ağlarından birini yönetiyor.
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor.
ABD’de 1990’ların sonuyla 2000’li yılların başında açılan ve zaman içinde bazılarının ismi değişen okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.
FBI’IN YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMA
FETÖ’nün yönettiği okullarının bazıları usulsüzlük, haksız kazanç, yolsuzluk, hileli ihale ve evrakta sahtecilikten ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturması geçiriyor.
İlk olarak 11 Aralık 2013 tarihinde Louisiana’nın Baton Rogue kentindeki Kenilworth Bilim ve Teknoloji Akademisine FBI tarafından düzenlenen baskınla başlayan ve daha sonra FETÖ ile ilişkili başka okullara da sıçrayan FBI soruşturması hala devam ediyor.
(Forum USA)
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