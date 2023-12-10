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ABD'den 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ''Yılın projesi'' ödülü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli Engineering News Record (ENR) tarafından 'Yılın projesi' ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.

AA10 Aralık 2023 Pazar 11:55 - Güncelleme:
ABD'den 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ''Yılın projesi'' ödülü
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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri kabul edilen ABD merkezli ENR dergisi jürisinin bu ay gerçekleştirdiği genel değerlendirme sonucunda ödüle layık görüldüğünü belirtti.

JÜRİ ÜYELERİNİN, TASARIM VE İNŞAAT ZORLUKLARI, YEREL TOPLULUKLARA VE SEKTÖRE SAĞLANAN FAYDALAR, KALİTE, YENİLİKÇİLİK VE GÜVENLİĞE BAĞLILIK GİBİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPTIĞINI KAYDEDEN URALOĞLU, ŞUNLARI İFADE ETTİ:

"2023 metreyle dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, ENR tarafından ekim ayında da dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği 'Dünyanın En iyi Projeleri' yarışmasında da köprü ve tünel kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştı. Mayıs 2023'te çevresel ve sosyal alanda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra döngüsel ekonomiye katkıları nedeniyle Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenen 'Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Altyapı Ödülleri' kapsamında da birincilik ödülüne layık görüldü. Köprü, şimdi de ENR tarafından 'Yılın projesi' ödülüne layık görüldü."

ÖDÜL TÖRENİ 19 ARALIK'TA

Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü sembolize eden çok önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek, 770'er metre yan açıklıklarıyla köprünün uzunluğunun 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam geçiş uzunluğunun da 4 bin 608 metre olduğunu belirtti.

"Yılın projesi" ödüllerinin 19 Aralık'ta çevrim içi yapılacak ödül töreniyle sahiplerine takdim edileceği bilgisini paylaşan Uraloğlu, "Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır. Söz konusu ödülle birlikte köprü, bu yıl ENR'den iki farklı ödül kazandı ve toplamda 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi oldu." ifadelerini kullandı.

Bu arada, 1915 Çanakkale Köprüsü, 2021'de inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bölümle yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğraf karesi derginin kapağına taşınmıştı.

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