ABD'den Gazze'de ateşkese veto... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Böyle adalet olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Beyanname küresel barışın tesisine rehberlik ediyor.

* Bugünü, insan hakları ayaklar altına alınırken karşıladık.

* Yabancı düşmanı, ırkçı, faşizan uygulamalardan en çok mağdur olanlar hiç şüphesiz göçmen Müslümanlardır.

* Yabancı düşmanlığı en büyük tehdit.

* Batı toplumlarını zehirli bir sarmaşık gibi saran İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı insan haklarına yönelik tehditlerin en başında yer alıyor.

* Aylan bebeğin dalgalarla kıyıya vurduğunu izledik. Ölümü de Batı'yı insafa getiremedi

* Mukaddes kitabımıza yönelik alçak eylemler polis koruması altında düzenlendi.

* İnsan haklarının beşiği olarak pazarlanan Avrupa'da, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı 500'e yakın saldırı gerçekleştirildi. Bu alçak saldırılar polis korumasında gerçekleştirildi.

* Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar iş icraata gelince iki yüzlülüğün kitabını yazmakta.

* (Batılı ülkeler) Fikir özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslüman karşıtı eylemleri meşrulaştırdılar, tasvip ve teşvik ettiler.

* Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır.

* Batılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail yönetimi, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak canilikte zulümlere ve katliamlara imza atıyor.

* ABD, Gazze'deki ateşkesi tek başına veto etti. Böyle adalet olur mu? ABD ile adalet mümkün değil. İsrail'in yanında yer alanların karşısındayız. ABD, İsrail'in yanında yer alıyor. BM Güvenlik Konseyi'nden bir umudumuz, beklentimiz kalmadı.

* Görevi küresel barışı ve istikrarı korumak olan Güvenlik Konseyi 7 Ekim'den bu yana İsrail'i koruma ve kollama konseyine dönüştü.



* İsrail'in Gazze saldırısı sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

* İnsanlık Amerika'ya 'BM Evrensel Beyannamesi'ne destek veren ülkedir' demeyecek bundan sonra, başta biz, diyemeyiz.

* 'Gazze kasapları' uluslararası mahkemelerde insanlığa suç teşkil eden eylemlerinin hesabını vermelidir. Allah'ın izniyle eninde sonunda verecektir.

* Dünyanın 5'ten büyük olduğu gerçeği bir kez daha görülmüş oldu. BM Güvenlik Konseyinin reforme edilmesi olmazsa olmaz şarttır.

* Bugün İsrail yönetiminin terör eylemlerine göz yumanlar ve destek verenler, yarın insan içine çıkacak yüz bulamayacak ama biz başımız dik, alnımız ak bir şekilde hakkı savunmaya devam edeceğiz.

* Nerede hakkı çiğnenen bir kardeşimiz varsa ona sahip çıkmak bizim görevimizdir

* Ülkemizde kimsenin kökeni, inancı, dili, dini sebebiyle ötekileştirildiği bir durum kabul etmedik, aksini savunduk.

* Bu Birleşmiş Milletler ile, bu BM Güvenlik Konseyi ile insanlığın bir yere varması mümkün değil.

* Sokak köpekleri sorunu çözülecek. Artan şikayetleri farkındayız, bu sorunu çözeceğiz.