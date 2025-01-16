Bakanlık, ABD'nin GKRY'ye silah satışı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşlerin paylaşıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz."
ABD BAŞKANLIK KARARI
ABD Başkanı Joe Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan karar yayımlamıştı.
Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi yer almıştı.