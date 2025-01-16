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ABD'den Kıbrıs'ı karıştıracak karar! Türkiye'den sert tepki: Vahim bir hata

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah satışı kararına tepki göstererek, 'ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
ABD'den Kıbrıs'ı karıştıracak karar! Türkiye'den sert tepki: Vahim bir hata
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Bakanlık, ABD'nin GKRY'ye silah satışı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşlerin paylaşıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz."

Rum kesimine çanak tutan ABD'ye KKTC'den tepki: Türkiye ile birlikte adım atacağız

Bölgenin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınmasının ve sağduyulu hareket etmesinin önemine işaret edilen açıklamada, "ABD'nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve garantör devlet Türkiye olarak, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

ABD BAŞKANLIK KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan karar yayımlamıştı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi yer almıştı.

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