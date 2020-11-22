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Terör kampındaki ABD'li askerden YPG'li teröriste 'şeytan dövmesi'

Cephe hattına sızmak üzereyken Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan PKK/YPG'li teröristin vücuduna şeytani bir simge olan kuru kafa dövmesi yaptırdığı görüldü. YPG'li teröristin dövmeyi terör kampındaki bir ABD askerinin yaptığı ve 'Siz ölümden korkmayanlarsınız' dediğini söylediği öğrenildi.

22 Kasım 2020 Pazar 12:33 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 12:35
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Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'deki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekât bölgesine sızarak eylem yapmaya çalışan PKK/YPG'li teröristler bölgede sağlanan huzur ve güveni korumak için görev yapan TSK'nın terörle mücadeledeki en gözde birliklerinden mavi ve bordo bereli komandolar tarafından etkisiz hale getirilmeye devam ediyor.

VÜCUDUNA ŞEYTAN DÖVMESİ YAPTIRMIŞ

Yılbaşından bu yana bölgede 460'ı ölü 683'ü sağ veya yaralı olmak üzere bin 143 teröristtin etkisiz hale getirilirken önceki gün Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Kelcibrin köyündeki cephe hattına sızmaya çalışan bir PKK/YPG'li terörist, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) askerleri tarafından son anda fark edilerek sağ olarak yakalandı.

SON ANDA YAKALANDI

Tel Rıfat bölgesinden gelen ve üzerinde uzaktan kumandalı patlayıcıyı yerleştirmeye çalışan ve isminin 'Feyruz Afrin' olduğu öğrenilen PKK/YPG'li terörist cephe hattı üzerinde devriye görevi yapan SMO askerleri tarafından son anda yakalandı.

Sabah'ın haberine göre; Vücuduna bağlanmış bir bomba düzeneğine karşı SMO askerleri tarafından kontrollü şekilde üst araması için kıyafetleri çıkartılan terörist vücuduna şeytani bir simge olan kuru kafa dövmesi yaptırdığı görüldü.

ÖLÜMDEN KORKMAMANIN İŞARETİ

Terörist; vücudundaki kuru kafa dövmesini, terör kampındaki bir ABD askerinin yaptığı ve "Siz ölümden korkmayanlarsınız" dediğini söylediği öğrenildi.

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