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ABD'den teröre bir destek daha: 200 tır gönderdi

ABD, Irak'tan Suriye'nin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 tır gönderdi.

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ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek sürüyor. Terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD, bu kapsamda dün akşam saatlerinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yeni sevkiyat yaptı.
 
200 TIR İÇERİSİNDE ÇOK SAYIDA MALZEME
 
YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 tırda inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor.
 
Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine 9 Eylül'de 55 tırla kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.
 
DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.
 

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