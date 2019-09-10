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ABD’den teröristlere 55 TIR’lık yeni destek

Türkiye, Suriye sınırında ‘Güvenli Bölge’ oluşturma çabalarını sürdürürken, ABD yönetimi, YPG/PKK’lı teröristlere silah, teçhizat ve araç desteğine devam ediyor.

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Türkiye ile ABD’nin, sınırda Güvenli Bölge oluşturma çalışmaları kapsamında PKK/PYD’nin kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde ortak kara devriyesi gerçekleştirilmesinin ardından, bir yandan sınıra yakın silahlı teröristler görüntülenirken, diğer yandan Washington yönetiminin YPG/PKK işgalindeki bölgeye yardım sevkiyatları sürüyor. ABD, önceki akşam Irak’tan yaklaşık 55 TIR’la Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine kapalı kasalar içinde dört çeker araçlar ve iş makinaları geçirdi. ABD, 4 Eylül’de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 TIR sokmuştu. 

ABD’nin yardımları sürerken, YPG/PKK da Türkiye sınırında tünel kazma ve mevzi yapma faaliyetini sürdürüyor. Çalışmanın Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad’a 20 kilometre mesafedeki Suluk’ta sürdüğü öğrenildi. 

ERDOĞAN TEKRAR UYARDI  

ABD’nin terör örgütlerine yaptığı yardımlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Malatya’da yaptığı konuşmada da bu konuya dikkati çekmiş ve “Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz” ifadesini kullanmıştı. 

Mehmetçik´ten öğrenci ve öğretmenlere duygu yüklü mesaj

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