16 Ağustos 2025 Cumartesi
Güncel

ABD'den Türkiye ile ilgili temelsiz iddialar! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, 'ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz. Ülkemiz, terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesi ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele etmektedir. Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ16 Ağustos 2025 Cumartesi 13:17 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye ile ilgili temelsiz iddialar! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "2024 İnsan Hakları Raporu"na tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, rapordaki Türkiye hakkındaki temelsiz iddiaların reddedildiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz.

Ülkemiz, terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesi ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele etmektedir. Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz.

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonları, meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirilmektedir. Söz konusu operasyonların bu haklı ve meşru çerçevenin dışında yansıtılması da son derece yanlıştır.

Ayrıca, milyonlarca sığınmacıya yıllardır kucak açan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, insan onurunu esas alan kapsamlı ve sürdürülebilir küresel göç yönetimi politikasıyla örnek bir ülke konumundadır.

