İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2020 Perşembe / 8 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3608
  • EURO
    8,7199
  • ALTIN
    459.581
  • BIST100
    1099.02
Güncel

ABD'den Türkiye kararı: 13'ten 2'ye düşürdü

ABD, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını güncelledi. ABD, vatandaşlarının ziyaret etmesini istemediği illerin sayısını 13'ten 2'ye düşürdü.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 07:43 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 07:55
ABONE OL

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye’ye seyahat uyarılara ilişkin yaptığı açıklamada gidilmemesi gereken 13 ilin durumunu olumluya çevrildi. ABD vatandaşlarına, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli, Hakkari ve Şırnak olmak üzere 13 il için uyarıda bulunmuştu. Türkiye’de seyahat uyarısını yenileyen ABD, diğer illeri listesinden çıkararak Şırnak ve Hakkari olarak sayıyı 2’ye düşürdü. Öte yandan Suriye sınırının 10 km çevresine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.