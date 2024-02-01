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Güncel

ABD'den Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 01:04 - Güncelleme:
ABD'den Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yönelik açıklama
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Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir." dedi.

Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.

  • John Kirby
  • F-35 programı
  • Türkiyenin S-400 endişeleri

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