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AB'den akılalmaz Türkiye kararı: Yine liste dışında bıraktılar

Avrupa Birliği çifte standartlarına devam ediyor. AB, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesine Türkiye'yi yine almadı.

31 Temmuz 2020 Cuma 09:39 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 09:39
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Avrupa Birliği Konseyi, koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu olmayan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeler listesine Türkiye'yi yine almadı. Önceki listede olduğu gibi Avustralya, Kanada, Japonya, Gürcistan, Fas, Yeni Zelanda, Ruanda, Güney Kore, Tayland, Tunus ve Uruguay'a seyahatler kademeli olarak açılacak.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde, Çin'e de kısıtlama uygulanmayacak.

Ancak bir önceki listede seyahat kısıtlamasının kaldırılması tavsiye edilen Cezayir'e ise AB sınırları yeniden kapatılacak.

TÜRKİYE'YE KISITLAMA DEVAM EDECEK

Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları devam edecek.

Söz konusu liste, ülkelerdeki Kovid-19 durumuna ve vaka sayısına göre tekrar güncellenecek. Üye ülkeler için bağlayıcılığı bulunmayan liste, tavsiye niteliği taşıyor.

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