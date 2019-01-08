AB’den İran istihbaratına yaptırım kararı

Samuelsen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“AB, Avrupa'da gerçekleştirdiği suikastlar nedeniyle bir İran istihbarat örgütüne yaptırım uygulama konusunda anlaştı. Bu AB'nin Avrupa'da bu türden eylemlerin kabul edilemeyeceğine dair verilen güçlü bir mesajdır.”



Danimarka güvenlik güçleri, geçen ekim ayında İran istihbaratı ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü bir şahsı Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin liderine suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla tutuklamıştı. İran ise Danimarka'nın iddialarını reddetmişti.

(Şark'ul Avsat)