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Abdest alan şahsın cebinden 10 bin TL çalındı

Adıyaman'da cami şadırvanında abdest alan bir kişinin cebinden 10 bin TL çalan hırsız kıskıvrak yakalandı.

IHA29 Şubat 2020 Cumartesi15:19 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 15:19

Olay, Sıratut Mahallesi Sıratut Cami şadırvanında meydana geldi. Y.Ö. isimli şahıs abdest aldığı esnada ceketinin cebinde bulunan 10 TL parası İ.Ç. isimli şahıs tarafından çalındı. Parasının çalındığını fark eden şahıs durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelinin 63 .... plakalı bir otomobil ile kaçtığını tespit etti.

Şüpheli şahsın kaçabileceği tüm yolları kontrol altına alan polis ekipleri şüpheli İ. Ç. isimli şahsı çalınan 10 bin TL para ile birlikte kıskıvrak yakaladı.

Bulunan para sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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