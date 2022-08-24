İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Soylu'nun, "Görevinize abdestli çıkın" sözleri bazı kesimlerde rahatsızlık oluşturdu.

Onlardan biri de Şirin Payzın. Payzın, Soylu'nun sözlerini, "Burası laik bir ülke unuttu galiba" sözleriyle eleştirdi. Payzın'ın paylaşımına kısa sürede çok sayıda tepki geldi.

TERÖRİSTLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINI HATIRLATTILAR

Twitter kullanıcıları Payzın'ın teröristlerle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Evet haklısın böyle olunca laikliğe aykırı olmuyor" yorumunda bulundu.

İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU'NUN FOTOĞRAFIYLA TEPKİ

Bazı kullanıcılarsa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun iftar masasındaki fotoğrafıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi camide çektirdiği fotoğraflarını paylaştı ve Payzın'a tepki gösterdi.

"ABDEST ALIN SÖZÜ BİR MÜSLÜMANI RAHATSIZ ETMEMELİ"

Öte yandan bazı kullanıcılar da Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu vurguladı ve "Abdest alın" sözünün bir Müslümanı rahatsız etmemesi gerektiğini vurguladı.

Şirin Payzın'a gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

BAKAN SOYLU'DAN ŞİRİN PAYZIN'A BİR HAFTA SÜRE: BİLDİĞİNİZİ SÖYLEMEZSENİZ NAMERTSİNİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ın kendisine yönelik iddialarına sert sözlerle cevap verdi.

Ailesi, oğlu ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa bir hafta süre verdiğini belirten Bakan Soylu, "Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre: Dokunulmazlığı yok. Şirkette ben de yokum. Yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmak. Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz. Bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir. Herkesi kendi şerefinizde sanmayın." dedi.