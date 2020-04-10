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Abdi dededen Milli Dayanışma'ya destek

Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Abdi Şahin, emekli maaşını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 11:18 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 11:18
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Gaziantep Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Şahin, 70 yaşındaki eşi Senem Şahin ile kampanyaya bağışta bulunmak istediklerini bildirdi.

Bunun üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çifti evinde ziyaret etti.

Bağışlanan 1700 lirayı alan ekipler, banka şubesine giderek yatırdı ardından makbuzu çifte götürdü.

Abdi Şahin yaptığı açıklamada, bağışta bulunduğu için kendini mutlu hissettiğini söyledi.

Tedbir kurallarına uyarak evden çıkmadıklarını dile getiren Şahin, "Televizyondan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı gördüm. Ben de maaşımın yatmasını bekledim. Yatar yatmaz Valiliği aradım, onlar da sağ olsunlar bize yardımcı olmaları için polisleri göndermişler. Allah onlardan, bu işe vesile olanlardan razı olsun. İnşallah bu virüs belası en kısa zamanda ülkemizden çıkar. Dua ediyoruz her zaman" dedi.

Senem Şahin ise yaşıtlarının evden çıkmamaları konusunda uyararak, "Biraz daha sabredin. Siz evden çıkınca herkes tehlike giriyor. Evimizde oturalım, dua edelim" şeklinde konuştu.

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