DHA 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:37 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:37

Olay, 16 Eylül tarihinde Gümüşsuyu Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus asıllı Amerikalı aile rehberleri ile birlikte Dolmabahçe Saray'ından çıkarak yolun karşısında bulunan kiraladıkları özel minibüse binmek istedikleri sırada arkadan gelen iki kişi ailenin çanta ve cüzdanlarını çalmak için harekete geçti. O anları fark eden turist rehberi ve çevredekiler olaya müdahale etti. Müdahale sırasında şüpheliler, beyaz renkli otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bölge ve civardaki kameraları incelemeye aldı. Ekipler, olaya karışan otomobili ve plakasını tespit etti. Plaka sorgulamasında plaka üzerine kayıt bulamayan ekipler, plaka üzerine detaylı inceleme başlatarak plakanın harf ve numaraları ile oynandığını belirledi. Plaka çalışmasının ardından şüphelilerin Şişli'de bir adreste kaldığını belirleyen ekipler, ikisi yaşı küçük olmak üzere üç şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Samet T. 'nin 45 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük İ.G.Ö. ve T.E.Ö.' nün ailelerine teslim edildiği belirtildi.