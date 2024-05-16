İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2024 Perşembe / 9 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2014
  • EURO
    35,099
  • ALTIN
    2466.85
  • BIST100
    10208.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

ABD'li kadın Türkiye'de Müslüman oldu

Evlendikten sonra ailesiyle Bayburt'a yerleşen ABD'li kadın, İslamiyet'i seçti.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
ABD'li kadın Türkiye'de Müslüman oldu
ABONE OL

Bayburtlu Raşit Akbaş ile 2010'da evlenen 36 yaşındaki Kendra Dawn Warnick, geçen yıl temmuz ayında eşi ve çocuklarıyla Bayburt'a yerleşti.

İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren kadın için Bayburt Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Bayram Danacı'dan İslamiyet hakkında bilgi alan Warnick, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Kübra" adını aldı.

Warnick, törende yaptığı konuşmada, bir yıl boyunca İslamiyet'i incelediğini belirterek şunları söyledi:

"Eşimin de desteğiyle Müslümanlığı yaşamaya başladım. 4 çocuğumuz oldu, onların Müslüman şekilde yetişmeleri için Temmuz 2023'te eşimin köyü olan Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyüne yerleştik. Köydeki yaşam ve İslami yaşayışın etkisiyle Bayburt Müftülüğüne başvurarak resmi olarak İslamiyet'i seçtim."

İl Müftüsü Danacı ise Allah katında en güzel amellerden birinin bir insanı İslam'la buluşturmak olduğunu ifade ederek, "Siz İslam'ı hak din olarak kabul ettiniz ve Müslüman oldunuz. Bizler de burada ikrarınıza şahit olduk. Mübarek olsun." dedi.

  • ABDli kadın
  • Bayburt
  • İslamiyet seçti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.