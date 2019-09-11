26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7607
  • 6,3396
  • 276.103
  • 101882
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ABD'li komutanlar Akçakale'de

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında dün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yapan Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndan Akçakale ilçesine geçti.

Heyet, temaslar kapsamında Akçakale içesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

 

Yol taksiyi yuttu! Şoför son anda kurtuldu... İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM'den ABD,Rusya ve Suriye açıklaması

BM'den ABD,Rusya ve Suriye açıklaması

Gemlik’te vahşet: 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Gemlik’te vahşet: 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Mustafa Cengiz'den Özbek'e tepki: G.Saray'a haciz getirdiniz

Mustafa Cengiz'den Özbek'e tepki: G.Saray'a haciz getirdiniz

Çin İHA’sı alan ilk Avrupa ülkesi olacaklar

Çin İHA’sı alan ilk Avrupa ülkesi olacaklar

Bahçeli'den Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti girişimlerine sert eleştiri

Bahçeli'den Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti girişimlerine sert eleştiri

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

PKK, amatör kaleciyi dağa kaçırdı! Diyarbakırlı anne, Galatasaray camiasına seslendi

'Türkiye ile ortaklık hayati önem arz ediyor'

'Türkiye ile ortaklık hayati önem arz ediyor'

Türkiye'de bir ilk olacak! İranlı mühendis Van'da üretiyor

Türkiye'de bir ilk olacak! İranlı mühendis Van'da üretiyor
 

POPÜLER HABERLER

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Bu halde ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Bu halde ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Yürek ısıtan birbirinden tatlı fotoğraflar

Yürek ısıtan birbirinden tatlı fotoğraflar

Avustralya'dan geldi, Ağrı'da çoban oldu...

Avustralya'dan geldi, Ağrı'da çoban oldu...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA