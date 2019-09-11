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ABD'li komutanlar, Şanlıurfa'ya geldi

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

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Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Ankara'daki temaslarının ardından özel uçakla Şanlıurfa GAP Havaalanı'na geldi.

Burada TSK mensuplarınca karşılanan ABD heyeti, 10 araçlık askeri konvoyla Suriye sınırının bulunduğu Akçakale ilçesine doğru hareket etti.

Konvoyun geçişi esnasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson'un, güvenli bölgenin tesisi için kurulan Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde TSK heyetiyle inceleme ve görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Sınırın karşı tarafında ABD´nin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seren görüntü

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