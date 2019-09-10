MSB duyurdu: ABD’li komutanlardan 'Güvenli Bölge' ziyareti

ABD’li komutanlardan Genelkurmay Başkanlığı’na “Güvenli Bölge” ziyareti
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak 'Güvenli Bölge' için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.
- İHA
Milli Savunma Bakanlığı, ABD’li komutanların Genelkurmay Başkanlığına 'Güvenli Bölge' çalışmaları kapsamında bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik faaliyetlere devam edildiği belirtilerek, "ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir" denildi.
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