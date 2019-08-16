ABD'li Korgeneral'den Karargah'a 'güvenli bölge' ziyareti

ABD'li Korgeneral, Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret etti ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret etti.