ABD'li öğrencilerin Türkiye turu

Kültür ve İnanç Turizmi Derneğinin ABD'deki üniversitelerle yaptığı görüşmeler sonucu, İzmir'i uzun süreli ziyaret eden ilk heyet, Güney Kaliforniya'daki Furman Üniversitesinden 26 kişilik grup oldu.

Güney Carolina eyaletindeki Furman Üniversitesi Din ve Sanat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Claude Stulting ile aynı üniversitenin Politika ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Buket Öztaş'ın başkanlığını yaptığı grupta farklı disiplinlerden 24 öğrenci yer aldı.

Grup, mayıs ayındaki 18 günlük programla, antik kentleri gezdi, tarihi merkezler hakkında bilgi aldı, Çeşme'de tekne turu yaptı, Kemeraltı ve Agora'yı ziyaret etti.

İzmir'i kültürel eğitim programı ile bu sene 30 üniversiteden öğrenci grubunun daha ziyaret etmesi bekleniyor.

- Mutlu ayrılıyorlar

Claude Stulting ve grupta yer alan öğrenciler Bergama Antik Kenti'ni ziyaret etti. Rehber Tulu Gökkadar'dan tarihi bölge hakkında bilgi aldı.

Stulting, AA muhabirine, din ve sanat alanında çalışmalar yaptığını, mayıs ayı yurt dışı eğitim programı kapsamında İzmir'e geldiklerini belirtti.

Ziyaret sırasında din, tarih ve politika alanında bilgileri öğrencilere aktardıklarını kaydeden Stulting, "Sadece din, sanat ve politika alanından değil, tarih, sağlık bilimleri, matematik gibi çok farklı disiplinlerden öğrencilerle geldik." dedi.

Stulting, Bergama Antik Kenti'ndeki programda pagan tanrıları, ibadet uygulamaları, antik dönemin şifa merkezi Asklepion, Kızıl Avlu gibi tarihi alanlara ilişkin eğitim alan öğrencilerin çok mutlu olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Erik Bodien de İzmir'deki eğitimden çok etkilendiğini, ailesi ve arkadaşlarıyla bölgeyi yeniden ziyaret etmek istediğini söyledi.

- Öğrencilerin yaş ortalaması 22

Rehber Tulu Gökkadar da ABD'den grupların profesyonel eğitim için İzmir'i tercih ettiğini, eğitim programının da sanat, din ve siyaset bilimi konularını içerdiğini söyledi.

Öğrencilerin İzmir hakkında detaylı bilgi aldığını kaydeden Gökkadar, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerin yaş ortalaması 22. Bir kısmı üniversiteyi bitirmiş durumda bir kısmı da henüz mezun olmadı. Uzun bir 'study abroad' dedikleri program. Kemeraltı'ndaki Havra Sokağı'nı ziyaret ettik, İzmir'deki Musevi mirasını izledik. Agora alanını, Kadifekale'yi, Sardes'i, Pamukkale'yi, Hierapolis'i, Çeşme'yi, Karşıyaka'yı ve İzmir'deki kiliseleri ziyaret ettik, camileri ziyaret ettik. İzmir ve çevresini gezip inceliyorlar. İzmir dışında bu yoğunlukta bu kültürel birikimde başka bir gezi programı var mı bilmiyorum. Anadolu çok özel ve İzmir'in yeri çok ayrı tabii. İncil'in son bölümü olan 7 Kilise'nin burada olması çok özel bir kültür mirası ve bunu da öğrenmek için geliyorlar."

- İzmir Roma'ya rakip olabilir

Kültür ve İnanç Turizmi Derneği Başkanı Levent Oral ise kültür turizmi için gelen grubun 18 gün İzmir'de konakladığını kaydetti.

ABD'deki üniversite gruplarının her yıl kültürel ziyaretler için farklı destinasyonları tercih ettiğini aktaran Oral, "Bazen Hindistan'ın bir şehrine bazen Japonya'ya, Güney Amerika'ya, daha çok Avrupa'ya gidiyorlar. Bu kez tercihleri ise Türkiye ve İzmir oldu. Üniversite grupları kültürel ziyaret için gelirler. Her türlü arkeolojik yeri, müzeyi görmeye çalışıyorlar. Bu grup da onlardan sadece biri." dedi.

Oral, ABD'li turist grubunun İzmir'de 18 gece konaklamasının büyük önem taşıdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Diğer turist gruplarının hiç görmedikleri yerleri gördüler. Bu da Türkiye ve özellikle İzmir için çok büyük bir tanıtım ağı. Dünyadaki üniversite gruplarını en çok İtalya'nın Roma şehri alıyor. İzmir buna rakip olabilir. Biz Kültür ve İnanç Turizmi Derneği olarak bu tür kültürel turizm çeşitlerini destekliyoruz. Her yıl ABD başta olmak üzere bir çok yabancı üniversite grubuna Türkiye ve İzmir'in tanıtımlarını yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Furman Üniversitesi, bu başarılı turun önümüzdeki senelerde de devam edeceği yönünde görüş bildirdi. Biz de bu örnekten yola çıkarak İzmir'de uzun konaklamalı kültürel tur programını bir ürün olarak diğer üniversitelere de sunmaya karar verdik."

Levent Oral, 2022 yaz sezonunda ABD'deki Northwest, Baylor, Fresno Pacific gibi çok sayıda üniversiteden de ekipleri İzmir'de ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

