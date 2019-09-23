Başkan Erdoğan’ı görmek için uzun kuyruklar oluşturdular

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ABD’li Türkler, Başkan Erdoğan’ı görmek için otelin önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta Türk ve Müslüman toplumuyla gerçekleştireceği programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen ABD’de yaşayan Türkler, programın gerçekleştirileceği otelin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

  • İHA
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Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul Çalışmalarına katılmak için New York'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programı kapsamında ABD’de yaşayan Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya gelecek. ABD’de Türk vatandaşlarının sevgi seliyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek isteyen ve programa katılmak isteyen ABD’nin farklı eyaletlerinde yaşayan Türk ve Müslüman toplumu New York’a akın etti. Türkler ve Müslümanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için saatler öncesinde Hilton Midtown Otel’in önüne geldi. ABD’de yaşayan Türkler ellerinde pankartlarla Erdoğan’ın konuşma yapacağı otelin önünde içeri girebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. New York polisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk toplumuyla bir araya geleceği otelin bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

“Ülkemiz için çalışıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için New Jersey’den gelen Hacı Kırca, “Devletimizin sonuna kadar arkasındayım. Yaptıklarını sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemiz için çalışıyor. Daha önceki hükümetteki insanlar da böyle çalışsaydı bu memlekette işimiz olmazdı. Bu memlekete gelip kahrını çekmezdik. Kendi ülkemizde kendi ekmeğimizi yerdik” dedi.
 
Otelin önüne Erdoğan’ın posteri ile gelen Zeynep Ahmet ise, “Turgut Özal’ın zamanından beri, bu ülkede yalnız başıma sürünüyorum. Türk vatandaşı değilim. Erdoğan’ı çok seviyorum o beni kurtaracak. O benim kurtarıcım” dedi.
 
Erdoğan’ı görmek için New Jersey’den gelen Burcu Hekimoğlu da daha önce kadın kollarında çalıştığını ifade etti.
 
Hüseyin Günaydın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek için kızıyla birlikte Pensilvanya’dan geldiğini dile getirerek, “Kendisini çok seviyoruz” dedi.  

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

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