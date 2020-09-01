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ABD'li vekilden Türk kurumlarına koronavirüs yardımı teşekkürü: Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi

ABD Temsilciler Meclisi Vekili David Trone, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi yardım malzemesi gönderen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne (TASC) teşekkür etti.

AA01 Eylül 2020 Salı 09:33 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 09:43
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Maryland Eyaleti Demokrat Vekili Trone, ABD Kongresinde telekonferans üzerinden konuşma yaparak Türkiye'den Maryland eyaletine yapılan tıbbi malzeme yardımlarına değindi.

TİM ve TASC'ın 20 Temmuz'da Maryland eyaletine 100 bin maske ile bin tıbbi tulum gönderdiğine vurgu yapan Trone, TASC Eş Başkanı Günay Evinç ve TİM Başkanı İsmail Gülle'ye teşekkür etti.

Trone, "Türk Amerikalıların Maryland sakinlerine olan cömert desteklerinden dolayı minnettarım. Sağlık çalışanlarımız, bu salgın sürecinde ön saflarda kahramanca savaşırken, Türk toplumundan böyle bir destek görmekten dolayı sevinçliyim. TASC'ın söylediği gibi; 'Kovid'de negatif, hayatta pozitif ol'." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki 61 ihracatçı birliğiyle beraber başlattığı Milli Üretim Seferberliği kapsamında Maryland eyaletine 100 bin maske göndermişti.

Yardıma ilişkin açıklama yapan TİM Başkanı Gülle ise, Türkiye'nin, dünyanın dört bir köşesine gerçekleştirdiği tıbbi malzeme desteğiyle önemli bir tedarikçi ve yüce gönüllü bir millet olduğunu gösterdiğini aktarmıştı.

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