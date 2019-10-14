ABD'li yetkili: 1000 Amerikan askeri Suriye'den çıkıyor
Suriye'nin kuzeyindeki tüm Amerikan askerlerine ülkeden ayrılma emri verildiği bildirildi.
AFP ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili, 1000 askerin Suriye'den ayrılacağını, geride 150 kişilik küçük bir birlik kalacağını söyledi.
Bu birliğin görev yerinin ülkenin güneyindeki Al Tanf üssü olduğu belirtildi.
ABD Başkanı Trump'ın askerlere çıkma emri vermesinin ardından konuşan yetkili "Bu emri uyguluyoruz" dedi.
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