ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakırdaki terör saldırısını kınıyoruz
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakır´daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: Diyarbakır´daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.
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