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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, NASA astronot adayı seçilen Adana doğumlu Burnham'ı tebrik etti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından 2021 Astronot Aday Programı'na seçilen Adana doğumlu Deniz Burnham'ı tebrik etti.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 10:41
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Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Adana doğumlu Deniz Burnham'ı NASA tarafından 2021 Astronot Aday Programı'na seçildiği için tebrik ederiz! Burnham, 12 bin aday arasından programa seçilen 10 kişi arasında yer alıyor ve uzay görevlerinde çalışmadan önce iki yıllık eğitim alacak." ifadeleri yer aldı.

İncirlik askeri üssünde görev yapan Amerikalı asker bir ailenin kızı olan Burnham, ABD donanmasında teğmen olarak İhtiyat Teşkilatı'nda görev yapıyor.

Burnham, California'da kimya ve makine mühendisliği alanlarında üniversite derecesi ve enerji endüstrisinde deneyim sahibi.

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