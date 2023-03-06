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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Milley'ın Suriye'nin kuzeydoğusuna yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi.

6 Mart 2023 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

- MİLLEY'İN ZİYARETİ

Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.

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