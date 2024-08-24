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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Türkiye vazgeçilmez ortak ve büyüyen bir bölgesel güç

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'ya özel açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu belirtirken, 'Türkiye'de bir darbe girişimi olduğunda, ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte geç kaldı. O zamanlar, Başkan Obama'nın aramadığı, ancak Putin'in aradığı yönündeydi. Bu bizi bir süredir rahatsız etti' dedi.

Star Gazetesi24 Ağustos 2024 Cumartesi 20:37 - Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Türkiye vazgeçilmez ortak ve büyüyen bir bölgesel güç
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Görev süresi 1 Eylül'de dolacak olan Büyükelçisi Flake, 15 Temmuz'la ilgili 'geç kaldık' itirafında bulunurken ABD-Türkiye ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"GEÇ KALDIK" İTİRAFI

Flake, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimine ilişkin dikkat çeken bir itirafta bulunurken, darbe girişimi esnasında ABD yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte geç kaldığını dile getirdi. Flake, "2016'da, Türkiye'de bir darbe girişimi olduğunda, ABD, Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemek için yavaş davrandı. O zamanlar, Başkan Obama'nın aramadığı, ancak Putin'in aradığı yönündeydi. Bu bizi bir süredir rahatsız etti" dedi.

Flake açıklamasının devamında, "Türkiye esir takasında çok yer aldı. Lojistik işlerini onlar üstlendi. Yedi ülke, yedi uçak Ankara'ya geldi ve gerçekten harika bir iş çıkardılar. Bu seferki söz şuydu: Biden, Erdoğan'a teşekkür etmek için aradı ve Putin aramadı. Bir terslik yaşadık" ifadelerini kullandı

"DÜNYA ÇALKANTIDAYKEN TÜRKİYE DAHA ÖNEMLİDİR"

"Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu bilen iyi niyetli insanlar var" diyen Büyükelçi, "Dünya barış içindeyken, Türkiye coğrafyası nedeniyle çok önemli bir konumdadır. Ama dünya çalkantılıyken, o zaman daha da önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

GAZZE VE TÜRKİYE GARANTÖRLÜĞÜ

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken, Kahire'de tarafların müzakere turları da sürüyor. Konu hakkında açıklama yapan Büyükelçi Flake, "Gazze durumuna Türkiye gibi bölgesel aktörlerin bir rolü olmadan, ya bir garantör olarak ya da kesinlikle yeniden yapılanmada rol oynamadan uzun vadeli bir çözüm hayal etmek zor" dedi.

"BÜYÜYEN BİR BÖLGESEL GÜÇ"

"Türkiye'ye gelecek ABD büyükelçisine vereceğiniz herhangi bir tavsiye var mı?" sorusuna ise Flake, mevcut ilişkiyi geliştirmek için her şeyin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Bu ilişkiyi geliştirmek için tüm cephelerde devam edin, çünkü Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyleyebilirim ve biz onlara her zaman bu şekilde davranmadık. Ama öyleler ve büyüyen bir bölgesel güçler. NATO'da büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

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