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  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in görev süresi sona eriyor
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in görev süresi sona eriyor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görev süresinin 1 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

AA16 Temmuz 2024 Salı 22:21 - Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in görev süresi sona eriyor
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ABD Büyükelçiliği Sözcüsü'nden alınan bilgiye göre, Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek.

Flake'in, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev almaktan onur duyduğunu aktaran Sözcü, tarihi bir dönemde, ABD-Türkiye stratejik ortaklığını güçlendirme konusunda kendisini şanslı hissettiğini söylediğini kaydetti.

Sözcü, Flake'in sadece hükümet yetkilileriyle değil sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, iş dünyası ve Türkiye'nin dört bir yanındaki sıradan vatandaşlarla da kurduğu ilişkilerden dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Flake de X sosyal medya hesabından, "Hizmet etmek bir onurdu." paylaşımında bulundu.

  • Jeff Flake
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